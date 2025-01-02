Голый покупатель слегка перепугал продавщиц в алкомаркете во Владивостоке

Абсолютно голый мужчина пришёл 1 января в магазин «Винлаб» на улице Острякова во Владивостоке. Видео с этим странным покупателем было выложено в Telegram-канал «svodka25».
На мужчине не было никакой одежды, кроме солнцезащитных очков. Он не просто просил, а умолял продать ему пиво и бутылку виски.
Несмотря на необычный вид, деньги у гражданина были. Женщина-продавец и её напарница сначала испугались и попытались выгнать мужчину, даже угрожали вызовом полиции. Однако вскоре они поняли, что избавиться от голого назойливого покупателя можно проще и быстрее, если продать ему алкоголь.
Сам мужчина сообщил продавцам, что его одежду забрали женщины. Вероятно, это были не женщины-грабители, а родственницы, которые таким образом пытались удержать подвыпившего мужика от похода за очередной порцией спиртного. Но, как подтверждает видео, попытка остановить любителя попраздновать не увенчалась успехом.