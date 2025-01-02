Голый покупатель слегка перепугал продавщиц в алкомаркете во Владивостоке

Несмотря на необычный вид, деньги у гражданина были. Женщина-продавец и её напарница сначала испугались и попытались выгнать мужчину, даже угрожали вызовом полиции. Однако вскоре они поняли, что избавиться от голого назойливого покупателя можно проще и быстрее, если продать ему алкоголь.