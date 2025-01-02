Лесные госуслуги в Омской области теперь можно получать другим способом

Об этом 2 января 2025 года сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области. В личных кабинетах лесопользователей открывается доступ к получению лесных госуслуг.
Подавать заявления о предоставлении государственных услуг теперь можно как в личном кабинете, так и через новую интерактивную форму ЕПГУ с использованию XSD-схем, размещенных на официальном сайте Рослесхоза в разделе «Образцы документов XSD-схем».
В личном кабинете доступна информация о лесных ресурсах, качественных и количественных характеристиках лесов. Эти данные будут автоматически обновляться. Лесопользователи могут проверять в личном кабинете ретроспективные данные и направлять в ГУЛХ заявления об исправлении ошибок в системе.
Специалистам использование ФГИС ЛК дает возможность в любой момент анализировать состояние лесного хозяйства на основе актуальных данных.
Сообщается, в системе можно формировать отчеты по охране, защите, воспроизводству, использованию лесов, получать выписки из государственного лесного реестра, заполнять лесные декларации и таксационные описания лесосек. Также через ФГИС ЛК доступны следующие услуги: проекты лесовосстановления, освоения лесов, акты лесопатологического обследования; рассмотрения ходатайств о переводе земель из одной категории в другую. Важно, что в системе доступна выверка и исправление данных.
Рослесхоз обещает круглосуточно оказывать поддержку системы, в том числе и в новогодние праздники. Горячая линия службы технической поддержки: 8−800−302−13−46. Адрес электронной почты для обращений: fgislk@rosleshoz.gov.ru.