Лесные госуслуги в Омской области теперь можно получать другим способом

Сообщается, в системе можно формировать отчеты по охране, защите, воспроизводству, использованию лесов, получать выписки из государственного лесного реестра, заполнять лесные декларации и таксационные описания лесосек. Также через ФГИС ЛК доступны следующие услуги: проекты лесовосстановления, освоения лесов, акты лесопатологического обследования; рассмотрения ходатайств о переводе земель из одной категории в другую. Важно, что в системе доступна выверка и исправление данных.