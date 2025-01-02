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Жители Новосибирска пожаловались на неработающую горку в Центральном парке

Жители города также недовольны тем, что штанга для отжиманий на спортивной площадке находится в ужасном состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирцы негодуют из-за неработающей горки в Центральном парке. Такой отзыв появился на сайте отзывов «Фламп».

Горожане отмечают, что каток в парке заливают хорошо, а деревянная горка для детей работает только в пятницу, субботу и воскресенье. По их словам, это странно, так как у школьников сейчас как раз каникулы.

Жители города также недовольны тем, что штанга для отжиманий на спортивной площадке находится в ужасном состоянии.

Напомним, ранее губернатор области Андрей Травников оценил новогоднее убранство города и сказал, что город украшен праздничными елками и светящимися арками.

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