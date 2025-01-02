Нетрезвый польский военный открыл стрельбу недалеко от границы с Беларусью

Нетрезвый польский военнослужащий обстрелял в Подляском воеводстве легковой автомобиль, в котором ехал отец с ребенком, пишет БелТА со ссылкой на польское радио.
Сообщается, что польский военнослужащий был задействован в охране границы с Беларусью. Он самовольно покинул пост и открыл стрельбу в городе Мельник в Подляском воеводстве.
Под обстрел попал легковой автомобиль, в котором ехали отец и его дочь-подросток. Пули пробили машину в нескольких местах, но люди не пострадали.
Выяснилось, что военнослужащий 18-й механизированной дивизии выполнял задачи в рамках операции «Безопасное Подлясье». Командование заявило, что он обстрелял гражданский автомобиль из своего табельного оружия.
После происшествия он скрылся в близлежащем лесу, где и был задержан правоохранителями. По предварительным данным, он был пьян.
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