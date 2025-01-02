«Приезд был сплошной проблемой». Студентка из России полгода провела в Китае

Полгода студентка Пермского университета Яна Михайловская провела в китайской провинции Цзянсу, в городе Сюйчжоу. Этот опыт оказался полон неожиданных трудностей и приключений, которые изменили её представления о жизни за границей. Какие испытания ей пришлось преодолеть и какие сюрпризы ждут студентов, отправляющихся учиться по программе обмена? Сайт perm.aif.ru узнал ответы на эти вопросы.
Как узнала о программе.
О возможности поехать в Сюйчжоу Яна впервые услышала весной 2023 года от своей старосты — та отправила в беседу курса публикацию из университетского сообщества. В ней была информация о наборе в университет Сюйчжоу на осенний семестр.
На тот момент Яна только окончила первый курс филологического факультета. У многих может возникнуть вопрос, как родители отнеслись к желанию молодой студентки поехать учиться в другую страну. Но, по словам Яны, родители с лёгкостью поддержали эту авантюру длиной в шесть месяцев.
«Изначально, после школы, я размышляла о поступлении в другую страну, но не сложилось. К чему я точно не была готова, так это к тому, что подобное предложат именно в Пермском университете», — признается Яна. Даже сейчас, спустя ещё один учебный год в России, она ждёт новой возможности отправиться в Китай. Хотя поначалу поездка не казалась идеальной.
Путь в Китай.
Когда сомнений в том, что Яна поедет в Китай, больше не осталось, пришла пора готовиться к поездке. Трудности начались ещё на этапе покупки билетов: Яна в компании двух студенток старших курсов решили купить билеты заранее. Обратились в турагенство, которому и предоставили возможность приобрести билеты на нужную дату. После этого девушки со спокойной душой готовились к путешествию, но вдруг выяснилось, что билеты были куплены на 9 августа, а выезд был запланирован 9-го сентября — на месяц позже. При покупке новых билетов (за ошибочные деньги возвращать отказались) выяснилось, что на нужные студенткам даты все билеты раскуплены. Пришлось купить на 11 сентября.
Тут возникла новая проблема: в Китае девушек ждали 9 и 10 сентября — это приемные дни, в которые иностранные студенты могли заехать в общежития. В Сюйчжоу девушек должны были встретить на вокзале организаторы с китайской стороны. Их предупредили о ситуации с опозданием, но встречать девушек 11-го сентября отказались, сославшись на занятость и отмахнувшись фразой: «Не наши проблемы».
В аэропорту Пекина ориентировались интуитивно — шли за толпой китайцев и других иностранцев, с которыми прилетели на одном самолете. Без интернета было непросто — хотелось хотя бы воспользоваться переводчиком. Точно так же, следуя за толпой, девушкам удалось найти автомат, который при сканировании паспорта выдавал пароль от Wi-Fi. По словам Яны, аэропорт был огромный. «Больше Шереметьево раза в два, если не в три…», — вспоминает она.
Но все объекты, через которые иностранцам, приехавшим в Китай, необходимо было пройти, были заметны благодаря ограждениям из красной ленты, которые вели непосредственно к этим объектам. Также там было много указателей, на них были надписи, в том числе и на английском языке, так что девушки не боялись потеряться в этом внушительном пространстве.
Вот каким был путь из Перми до Сюйчжоу: сначала на самолёте из Перми в Москву, затем из Москвы в Пекин, и, наконец, от Пекина до Сюйчжоу на поезде. В Пекине девушкам ещё предстояло самостоятельно добраться от аэропорта до вокзала. По словам Яны, им пришлось взять самое дорогое такси — всему виной огромные чемоданы. За эту короткую поездку они заплатили 400 юаней (5000 рублей).
Уже на вокзале студентки купили билеты на поезд до Сюйчжоу. Хотя им говорили, что у них ничего не получится.
«Вы будете ночевать на вокзале», — говорили нам. Сказали, что мы не купим билеты на скоростной поезд, потому что, когда приедем, их не будет: нужно бронировать заранее", — рассказывает Яна.
Но это оказалось неправдой: билеты на поезд Пекин — Сюйджоу были, и девушки спокойно добрались до точки назначения.
Отсутствие интернета и связи создавало немалые трудности. Сим-карты девушки купили только через два дня после приезда. В день прибытия в Китай Яне повезло: у неё был тариф, который работал за границей. Правда, за полчаса использования интернета с телефона исчезло 400 рублей. Из плюсов: благодаря этому студентки заказали такси от вокзала до университета. Вокзальные таксисты-зазывалы оказались для путешественниц как раз кстати: первый же встречный таксист согласился их отвезти куда нужно. Перевязав чемоданы в багажнике, который не удалось закрыть, тонкой лентой, компания выдвинулась к университету.
«Наш приезд был сплошной проблемой», — так говорит Яна о первом дне в Китае. Таксист подъехал к западным воротам, а общежитие было у северных. У новоприбывших на территорию университета создавалось впечатление, что их здесь никто не ждёт. Но им наконец повезло: одна из девушек до вылета в Китай познакомилась с парнем, который был причастен к организации деятельности иностранных студентов в Китае, и, по чистой случайности, он заметил студенток на улице, помог заселиться в общежитие и познакомил с другими ребятами.
Как проходит обучение в Китае.
У китайцев есть свой распорядок дня. Обычно учёба длится с 7:00 до 12:00, после — перерыв на сон и обед (с 12:00 до 14:00), а затем — вновь учёба
Иностранные студенты же учились всегда после обеда. Изучали отдельно четыре предмета по аспектам языка — чтение, письмо, аудирование, разговорный язык, дополнительно — культуру. Для каждого предмета выдали учебники.
«Мы платили за всё, кроме обучения. Даже за общежитие. За полгода вышло около 300 тысяч рублей вместе с билетами, проживанием и страховкой. Зато я привезла домой шесть учебников, которые достались нам бесплатно», — рассказывает Яна.
Пары проходили на китайском языке. Если ребята совсем не понимали, преподаватели пытались объяснить на английском, хотя, по словам Яны, английский у них был «как у нас испанский». Однажды, когда преподаватель рассказывала об аспектах традиционной китайской свадьбы, студенты очень долго не могли понять, о чём речь. Муж, жена, родственники, красное платье — простые слова, которые они никак не могли сопоставить воедино.
Как русские студенты питались в Китае.
В общежитии не было ни кухни, ни даже холодильника. Изначально девушки питались в столовой, которая находится на кампусе. Вся еда там была острой и выглядела, по словам Яны, крайне непрезентабельно. Среди этого разнообразия из привычной русскому человеку кухни девушкам удалось найти только рис и курицу, которые быстро надоели. Поэтому студентки стали искать, где есть привычная им еда.
Так и стали ходить в рестораны со здоровой пищей. Оказалось, что продукты, которые мы каждый день едим в России, для китайцев считаются здоровой пищей для похудения.
«Нас спрашивали: “Вы что, худеете? Зачем вы ходите туда?” В тех заведениях мы могли поесть салаты, сэндвичи, мясо. Нас считали странными», — рассказывает Яна.
Не обошлось без кафе быстрого питания. В Китае классические блюда из этого ресторана продаются с некими добавками, присущими этой стране. Так, в каждом таком заведении в десерты добавляют батат (сладкую картошку), сладкую фасоль и таро (китайскую картошку).
Победа в китайском вокальном конкурсе.
Яна — человек творческий. В Перми она много времени посвящает танцам, живописи и вокалу. Поэтому, когда студентка узнала о возможности принять участие в вокальном конкурсе в Сюйчжоу, не смогла пройти мимо.
Конкурс проходил в несколько этапов — сначала был отборочный этап среди иностранцев, в котором Яна одержала победу. Вторым этапом был отбор среди университетов. В нём участвовало около 120 студентов, и он также был успешно пройден.
На третьем этапе студентка исполнила знаменитую песню из кинофильма «Титаник» и, наконец, вышла в финал. На заключительном этапе конкурса присутствовало правительство Сюйчжоу. Там Яна исполнила песню британской певицы Adele «Skyfall» и получила заслуженное первое место. Наградой для Яны стал кубок весом 2 килограмма, который она привезла с собой в Россию.
На конкурсе девушка успела познакомиться с множеством творческих людей — китайцев и иностранцев, которые вместе с ней боролись за победу, а после стали хорошими друзьями.
Ночь на улице в Шанхае.
Незадолго до отъезда из Китая Яна в одиночку отправилась в Шанхай. В планах было провести сутки, гуляя по городу.
«Я поленилась забронировать номер: думала, что спокойно продержусь ночь», — признаётся Яна.
В Сюйчжоу много круглосуточных заведений, там студентка иногда бывала в ночное время. Яна думала, что в Шанхае будет также, а потому не боялась остаться на улице. Но на деле всё оказалось сложнее: открытых для ночных посетителей заведений здесь было в разы меньше. Единственный круглосуточный ресторан быстрого питания — в шести километрах. Но и он разочаровал: там не было ни туалетов, ни каких-либо удобств.
Тогда студентка решила взять напрокат велосипед. Но и здесь возникла проблема: для аренды был необходим китайский документ, который приезжим студентам не выдали.
Помогли случайные ребята, которые проезжали мимо на таких же арендованных велосипедах. Поняв, что арендовать велосипед Яне не удастся, один из парней отдал ей свой и отказался взять деньги за аренду. Так у студентки появились друзья из Шанхая, с которыми она периодически списывается. Не так давно тот самый парень, который отдал ей свой велосипед, попросил девушку прислать фото снега.
Снова в Китай?
На вопрос о желании вновь отправиться в Китай Яна отвечает абсолютным согласием. Правда, отмечает, что прежде хотела бы сдать экзамен на водительские права. Быть может, в этот раз она собирается путешествовать по Китаю на машине? По словам студентки, преподаватели Цзянсунского педагогического университета, в котором та проходила обучение, уже пригласили её к ним в магистратуру.