«Приезд был сплошной проблемой». Студентка из России полгода провела в Китае

Когда сомнений в том, что Яна поедет в Китай, больше не осталось, пришла пора готовиться к поездке. Трудности начались ещё на этапе покупки билетов: Яна в компании двух студенток старших курсов решили купить билеты заранее. Обратились в турагенство, которому и предоставили возможность приобрести билеты на нужную дату. После этого девушки со спокойной душой готовились к путешествию, но вдруг выяснилось, что билеты были куплены на 9 августа, а выезд был запланирован 9-го сентября — на месяц позже. При покупке новых билетов (за ошибочные деньги возвращать отказались) выяснилось, что на нужные студенткам даты все билеты раскуплены. Пришлось купить на 11 сентября.