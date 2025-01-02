Электроснабжение восстанавливают на двух участках в Иркутске

В Иркутске завершается процесс восстановления электроснабжения на двух участках. В первом случае без электричества остаются три административных здания и один многоквартирный дом на улице Розы Люксембург. Во втором случае отключение затронуло 26 частных домов в микрорайоне Ново-Ленино. На обоих участках работают специалисты Иркутской электросетевой компании, завершить работы планируют в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Приангарья Игоря Кобзева.