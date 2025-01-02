В честь звания Молодёжной столицы омичи устроили праздничный флешмоб

В омском парке «Вокруг света» устроили праздничный флешмоб, посвящённый получению городом статуса «Молодежной столицы России — 2025». Об этом сообщает заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник в своём Telegram-канале.
Во флешмобе приняли участие десятки омичей. В честь вступления города в новый статус на колесе обозрения появилась соответствующая надпись.
Напомним, что в 2025 году Омск будет носить звание молодёжной столицы России, а еще через год — культурной столицы России. Это не только накладывает определённую ответственность, но и дает различные преференции.