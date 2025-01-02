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В честь звания Молодёжной столицы омичи устроили праздничный флешмоб

В 2025 году Омск будет носить звание молодёжной столицы России.

Источник: Министерство спорта и молодёжной политики Омской области

В омском парке «Вокруг света» устроили праздничный флешмоб, посвящённый получению городом статуса «Молодежной столицы России — 2025». Об этом сообщает заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник в своём Telegram-канале.

Во флешмобе приняли участие десятки омичей. В честь вступления города в новый статус на колесе обозрения появилась соответствующая надпись.

Напомним, что в 2025 году Омск будет носить звание молодёжной столицы России, а еще через год — культурной столицы России. Это не только накладывает определённую ответственность, но и дает различные преференции.

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