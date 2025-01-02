В Красноярском крае с начала года увеличились размеры социальных выплат

В Красноярском крае с 1 января 2025 года на 5% проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат и пособий семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам без льготного статуса и другим категориям граждан. Так, например, размер краевого материнского капитала увеличился почти на 9 тыс. рублей и составил 184 916 рублей, а номинал земельного сертификата увеличился со 194 250 рублей до 203 963 рубля.
— Как и прежде, бюджет региона продолжает оставаться социально направленным. Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки, — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
С нового года в 5 раз увеличилась ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды (с 2000 рублей до 10 000 рублей + районный коэффициент).
— В Год семьи губернатором было принято решение о существенном увеличении данной выплаты. Для большей части районов края с учетом районных коэффициентов размер пособия на каждого ребенка-школьника составит по 13 000 рублей, — добавила руководитель ведомства.