В Красноярском крае с начала года увеличились размеры социальных выплат

— Как и прежде, бюджет региона продолжает оставаться социально направленным. Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки, — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.