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22 ребёнка появились на свет в Хабаровском крае в Новый год

Пополнение в семье получили жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Верхнебуреинского района.

Источник: Соцсети

В первые праздничные сутки 2025 года в Хабаровском крае появилось на свет 22 новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В период с 8 утра 31 декабря до 8 утра 1 января врачи медицинских учреждений региона оказали помощь в рождении 12 мальчиков и 10 девочек. Пополнение в семье получили жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Верхнебуреинского района.

Счастливых мам и пап, которые стали родителями под бой курантов, поздравил губернатор Дмитрий Демешин.

«Давайте пожелаем новорождённым вырасти здоровыми, счастливыми, любящими Хабаровский край! Мамам и папам — сил, любви и оставаться уверенными в завтрашнем дне!» — отметил глава региона.