Жители Котово Волгоградской области остались без воды из-за аварии на водоводе

Жители Котово Волгоградской области снова остались без воды из-за аварии на водоводе, а кто-то не видел воду в своих кранах еще с прошлого года. 2 января стало известно об очередном порыве на водоводе Филино — Котово. Трубу прорвало ночью. Местные жители уже в состоянии полного отчаяния. Сейчас бригады коммунальных служб работают на месте аварии, сообщает администрация Волгоградской области.
Местные власти развернули в райцентре оперативный штаб. Организовывают подвоз воды, для чего пришлось даже запросить водовозки в соседних районах, решается вопрос о завозе дополнительного запаса бутилированной воды в магазины Котово. На официальных порталах Котово опубликован график подвоза воды.
Напомним, до этого тот же самый водовод прохудился 28 декабря, с тех пор его неоднократно латали, уже было несколько порывов за последние дни. Только система заполняется водой и она доходит до потребителей, как краны снова пересыхают. Пока жителям не помогает даже обращение в следком и общественный резонанс.