Жители Котово Волгоградской области остались без воды из-за аварии на водоводе

Напомним, до этого тот же самый водовод прохудился 28 декабря, с тех пор его неоднократно латали, уже было несколько порывов за последние дни. Только система заполняется водой и она доходит до потребителей, как краны снова пересыхают. Пока жителям не помогает даже обращение в следком и общественный резонанс.