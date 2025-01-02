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С начала года на Дону потушили 18 пожаров

В Ростовской области с начала 2025 года не зарегистрировано пожаров, возникших из-за гирлянд или пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области потушили 18 пожаров. Причем возгораний, возникших по причине нарушения правил эксплуатации электрических гирлянд и пиротехники, зарегистрировано не было. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Напомним, что в новогоднюю ночь донские спасатели совершили более 20 выездов. В среду, 1 января, с 00:00 до 08:00 было зафиксировано девять пожаров.

Также в новогоднюю ночь один ростовчанин был травмирован из-за пиротехнического изделия. В итоге дончанин обратился в травмпункт.

А еще, как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, ночь с 31 декабря на 1 января закончилась двумя штрафами за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники.