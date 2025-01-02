С начала года на Дону потушили 18 пожаров

С начала 2025 года в Ростовской области потушили 18 пожаров. Причем возгораний, возникших по причине нарушения правил эксплуатации электрических гирлянд и пиротехники, зарегистрировано не было. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Напомним, что в новогоднюю ночь донские спасатели совершили более 20 выездов. В среду, 1 января, с 00:00 до 08:00 было зафиксировано девять пожаров.
Также в новогоднюю ночь один ростовчанин был травмирован из-за пиротехнического изделия. В итоге дончанин обратился в травмпункт.
А еще, как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, ночь с 31 декабря на 1 января закончилась двумя штрафами за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники.