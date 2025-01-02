Космонавт Иван Вагнер запечатлел новогодний Нижний Новгород с борта МКС

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер запечатлел новогодний Нижний Новгород с борта международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«На каждом витке, проходящем над Россией, я снимал наши города. Итого почти вся новогодняя Россия уместилась на 6 витках».
В новогодний марафон, который устроил космонавт, попала и столица Приволжья. Космонавту удалось заснять на фотоаппарат праздничный город на втором витке. Также марафон Вагнера завершили Тверь, Москва и Ульяновск. Всего в объектив космонавта попали 24 города, где-то Вагнеру посчастливилось застать и фейерверки.
Ранее мы писали, что в прошлом году нижегородцы наблюдали в небе северное сияние.