Космонавт Иван Вагнер запечатлел новогодний Нижний Новгород с борта МКС

В новогодний марафон, который устроил космонавт, попала и столица Приволжья. Космонавту удалось заснять на фотоаппарат праздничный город на втором витке. Также марафон Вагнера завершили Тверь, Москва и Ульяновск. Всего в объектив космонавта попали 24 города, где-то Вагнеру посчастливилось застать и фейерверки.