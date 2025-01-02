Пять лет исполнилось городскому бренду «Молодой Нижний»

«Президент Российской Федерации объявил 2024 год Годом семьи. Мы, конечно, всегда взаимодействовали с молодыми семьями, проводили много мероприятий, но в этом году решили создать сообщество молодых семей. В активе сейчас 25 молодых семей, и за полгода существования было реализовано очень много мероприятий, получены федеральные и региональные награды. Это направление будет развиваться, и, когда мы будем отмечать десяти- и пятнадцатилетие “Молодого Нижнего”, уже дети наших участников придут на торжество».