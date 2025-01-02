Пять лет исполнилось городскому бренду «Молодой Нижний»

Пять лет исполнилось городскому проекту «Молодой Нижний». Волонтеры, активисты, молодые семьи собрались в культурном пространстве DKRT, чтобы подвести итоги деятельности проекта «Молодой Нижний». Об этом рассказали в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
За 5 лет было реализовано множество проектов, направленных на развитие молодежной политики на территории Нижнего Новгорода. Так, карьерный форум «Молодой Нижний» собрал около 3000 участников, историко-патриотический проект «Битва за Нижний» охватил более 10000 человек, участниками образовательного форума «Студенческий Нижний» стали более 2000 студентов. Всего за 5 лет командой департамента было организовано и проведено 584 мероприятия разной тематики для молодежи города.
«Молодой Нижний — это крепкая команда, и в этом году мы получили Всероссийское подтверждение. Команда Нижнего Новгорода заняла второе место в федеральном конкурсе “Время молодых”. Это очень престижный конкурс профессионального мастерства. Вся страна, все специалисты собираются, обмениваются опытом и лучшими практиками. Конечно, мы на карте России — один из самых сильных регионов. В том числе благодаря вашей команде», — обратилась к участникам мероприятия министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна, в 2024 году в рамках Года семьи был реализован новый проект.
«Президент Российской Федерации объявил 2024 год Годом семьи. Мы, конечно, всегда взаимодействовали с молодыми семьями, проводили много мероприятий, но в этом году решили создать сообщество молодых семей. В активе сейчас 25 молодых семей, и за полгода существования было реализовано очень много мероприятий, получены федеральные и региональные награды. Это направление будет развиваться, и, когда мы будем отмечать десяти- и пятнадцатилетие “Молодого Нижнего”, уже дети наших участников придут на торжество».
Так, семья Порхуновых, одна из семей-участников сообщества, победила в номинации «Многодетная семья» на общественном форуме «Одно государство — одна семья» в Москве.
Значимая часть проектов и мероприятий направлена на развитие и поддержку студентов города.
«Совместно с командой “Молодой Нижний” мы проводим ежегодно проекты, касающиеся разных сфер взаимодействия с молодежью. Это фестивали, например, “Жара — значит лето”, интеллектуальная игра “Студенты НН”, выезды студенческого совета и многие другие. Это взаимодействие очень важно, так как мы понимаем, что молодежь слышат», — считает председатель городского студенческого совета Нижний Новгород Петр Захаров.
Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода поддерживает и более юных жителей города. Одним из важных направлений работы нижегородского молодежного сообщества является развитие КВН-движения.
«В этом году более 100 детских команд КВН приняли участие в юниор-лиге. Лучшие команды отправляются на международный фестиваль в Анапу, и там каждый год попадают в топ-20 лучших в России», — отметил руководитель движения КВН Нижегородской области Алексей Беляев.