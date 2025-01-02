Минимальный размер оплаты труда повысили в Иркутской области

С 1 января 2025 года произошла индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в Иркутской области. Так, если в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рублей, то теперь он увеличен до 22 400 рублей — то есть на 16,6%, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, прожиточный минимум в среднем на душу населения вырос на 14,8% и составил 18 797 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 20 489 рублей, для пенсионеров — 16 165 рублей, а для детей — 18 233 рубля.
В районах Крайнего Севера Иркутской области и в местностях, приравненных к ним, прожиточный минимум на душу населения установлен на уровне 22 857 рублей. Для трудоспособных граждан этот показатель составляет 24 915 рублей, для пенсионеров — 19 657 рублей, и для детей — 22 171 рубль. В остальных регионах Приангарья прожиточный минимум для душевого подсчета равен 17 575 рублей, для трудоспособного населения — 19 157 рублей, для пенсионеров — 15 114 рублей и для детей — 17 048 рублей.