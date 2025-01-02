Минимальный размер оплаты труда повысили в Иркутской области

В районах Крайнего Севера Иркутской области и в местностях, приравненных к ним, прожиточный минимум на душу населения установлен на уровне 22 857 рублей. Для трудоспособных граждан этот показатель составляет 24 915 рублей, для пенсионеров — 19 657 рублей, и для детей — 22 171 рубль. В остальных регионах Приангарья прожиточный минимум для душевого подсчета равен 17 575 рублей, для трудоспособного населения — 19 157 рублей, для пенсионеров — 15 114 рублей и для детей — 17 048 рублей.