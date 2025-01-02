Сочи и Кисловодск свяжет новая трасса

Строительство дороги обсуждалось на протяжении длительного времени. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 65 млрд рублей. Однако после того как выяснилось, что часть трассы пройдет через заповедник, общая стоимость возросла до 97 млрд рублей.