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Сочи и Кисловодск свяжет новая трасса

На реализацию проекта потратят примерно два года.

В 2025 году начнется строительство новой автомобильной трассы, которая соединит Кисловодск и Сочи. Реализация проекта займет около двух лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «Блокнот Ставрополь» (18+).

Строительство дороги обсуждалось на протяжении длительного времени. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 65 млрд рублей. Однако после того как выяснилось, что часть трассы пройдет через заповедник, общая стоимость возросла до 97 млрд рублей.

В 2023 году мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о включении проекта в мастер-план развития региона.

Проектная документация для ставропольского участка трассы протяженностью 7,2 км уже готова. Министерство транспорта России в настоящее время проводит технико-экономическую оценку для остальных субъектов Российской Федерации.

В июне 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам проработать различные варианты маршрута автомобильной дороги, которая соединит Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры.

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