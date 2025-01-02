Сочи и Кисловодск свяжет новая трасса

В 2025 году начнется строительство новой автомобильной трассы, которая соединит Кисловодск и Сочи. Реализация проекта займет около двух лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «Блокнот Ставрополь» (18+).
Строительство дороги обсуждалось на протяжении длительного времени. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 65 млрд рублей. Однако после того как выяснилось, что часть трассы пройдет через заповедник, общая стоимость возросла до 97 млрд рублей.
В 2023 году мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о включении проекта в мастер-план развития региона.
Проектная документация для ставропольского участка трассы протяженностью 7,2 км уже готова. Министерство транспорта России в настоящее время проводит технико-экономическую оценку для остальных субъектов Российской Федерации.
В июне 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам проработать различные варианты маршрута автомобильной дороги, которая соединит Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры.