На Восточном выезде в Уфе с 6 января обновятся тарифы

С 6 января на Восточном выезде стартует новый тарифный план. Об этом сообщает минтранспорта Башкортостана.
На первом этапе работы выезда действовал упрощенный тарифный план, состоящий из двух категорий транспортных средства и минимально возможной цены на проезд.
С апреля на выезже запустили безналичную оплату проезда, с мая подключили возможность проезда с помощью транспондера, в июле начал действовать порядок предоставления льготного проезда по Восточному проезду. 9 декабря 2024 года в действие запустили отдельные полосы для проезда с транспондерами, также в декабре появилась возможность оформить на Госуслугах бесплатный или льготный проезд.
С 6 января триафный план будет включать четыре категории транспортных средств, при этом владельцы транспондеров получат скидку на проезд в 20 рублей по каждой категории. Для первой категории проезд составит 150 рублей, для второй — 250, для третьей и четвертой — 300 рублей. При этом ночью скидки больше действовать не будут.