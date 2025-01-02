На Восточном выезде в Уфе с 6 января обновятся тарифы

С 6 января триафный план будет включать четыре категории транспортных средств, при этом владельцы транспондеров получат скидку на проезд в 20 рублей по каждой категории. Для первой категории проезд составит 150 рублей, для второй — 250, для третьей и четвертой — 300 рублей. При этом ночью скидки больше действовать не будут.