Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции «Приведи родителей в музей». Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.