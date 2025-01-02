Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

«Это всероссийская акция для обладателей “Пушкинской карты”, в рамках которой молодые люди в период со 2 по 12 января 2025 года смогут посетить различные экскурсии с родителями (законными представителями) по льготной стоимости», — говорится в сообщении.
По «Пушкинской карте» можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.
Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:
- «Герои Аджимушкая на полотнах Н. Я. Бута» в Картинной галерее;
- «Бессмертный подвиг героев Аджимушкая» в Мемориальном комплексе «Аджимушкай»;
- «История Боспора» в Керченском музее древностей;
- «История Эльтигенского десанта» в Музее истории Керченско-Эльтигенского десанта, «Цитадель форта Тотлебен»;
- «Виленский люнет» в Крепости Керчь.
С 8 по 12 января также будет работать экспозиция «Каменная летопись Боспора» в Лапидарии.
Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.