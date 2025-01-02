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Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции «Приведи родителей в музей». Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Источник: РИА "Новости"

«Это всероссийская акция для обладателей “Пушкинской карты”, в рамках которой молодые люди в период со 2 по 12 января 2025 года смогут посетить различные экскурсии с родителями (законными представителями) по льготной стоимости», — говорится в сообщении.

По «Пушкинской карте» можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.

Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:

  • «Герои Аджимушкая на полотнах Н. Я. Бута» в Картинной галерее;
  • «Бессмертный подвиг героев Аджимушкая» в Мемориальном комплексе «Аджимушкай»;
  • «История Боспора» в Керченском музее древностей;
  • «История Эльтигенского десанта» в Музее истории Керченско-Эльтигенского десанта, «Цитадель форта Тотлебен»;
  • «Виленский люнет» в Крепости Керчь.

С 8 по 12 января также будет работать экспозиция «Каменная летопись Боспора» в Лапидарии.

Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.

выставки и музеи