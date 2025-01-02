Челябинцев возмутили ёлки, выброшенные торговцами на пустырь

Жители Челябинска пожаловались на свалку из ёлок, выброшенных торговцами. Кучи новогодних деревьев заметили на пустыре вблизи улицы Трашутина. Информация об этом появилась в сообществе «[В] Чурилово | Челябинск».
По словам автора поста, некоторые ели оставили завёрнутыми в сетки. Горожане опасаются, что в них могут запутаться мелкие животные.
«Может быть, кому-то пригодятся пушистые красавицы (на корм, мульчу, в качестве дров). Забирайте. Ориентир — от “Уральской фабрики мяса” по проспекту Давыдова, первый съезд слева, не доезжая до ул. Трашутина; на грунтовке будут видны ветки и хвоя», — написала Елена К.
Подписчиков паблика возмутило, что непроданные деревья не передали на утилизацию, а просто выбросили рядом с дорогой.
«Какой же это труд — вырастить ёлочку, сосенку, сердце прямо не на месте за такой бардак», — пишет Людмила Б.
«Ежегодно повторяется эта ситуация. Вчера у “Додо” сосны валялись и по 1-ой Эльтонской прям под домом… Очень жаль, что нет контроля за такими торговцами к концу года», — считает Ирина Ж.
Некоторые челябинцы предлагают отвезти выброшенные ёлки в зоопарк или найти им применение на садовом участке.
«Хвою можно использовать в качестве улучшителя почвы, структурирующей и питательной добавки в компост, мульчирующего материала. Вариантов применения на садовом участке масса — в интернете много способов можно найти. Лаванда, гортензия, жимолость и даже роза любят подкисленную почву. Ну, а стволы высохнут, в баню пригодятся», — советует Татьяна К.