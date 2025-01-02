Челябинцев возмутили ёлки, выброшенные торговцами на пустырь

«Хвою можно использовать в качестве улучшителя почвы, структурирующей и питательной добавки в компост, мульчирующего материала. Вариантов применения на садовом участке масса — в интернете много способов можно найти. Лаванда, гортензия, жимолость и даже роза любят подкисленную почву. Ну, а стволы высохнут, в баню пригодятся», — советует Татьяна К.