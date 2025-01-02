Новшество с утильсбором вводится в России

Допустим, ввозится в Россию легковой автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. 31 декабря прошлого года коэффициент для него был 27,81. А сейчас, с 1 января — 33,37. Осталось умножить коэффициент на 20 тысяч рублей и приготовить кошелек. Но есть и нюанс — индексация не касается физических лиц, которые завозят машины с двигателем объемом до 3,0 л для личного пользования и пользуются льготными ставками утилизационного сбора. Перепродавать такую машину нельзя в течение 12 месяцев. Ну или заплатить утильсбор.