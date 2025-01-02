Новшество с утильсбором вводится в России

Оплата утильсбора в этом году станет в России одним из пунктов оснований регистрации транспортного средства. Без уплаты утилизационного сбора автомобиль, ввезенный в страну из-за границы физическим лицом, не поставят на учет.
Такой закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. «Основанием для отказа в постановке на учет автомобиля, в том числе в связи со сменой владельца, станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока», — такова формулировка.
Кроме того, уже сейчас, с 1 января 2025 года повышены ставки утилизационного сбора на транспортные средства всех типов. Базовая величина осталась такой же — 20 тысяч рублей — для легковых автомобилей, 150 тысяч рублей — для легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов. А вот коэффициенты к ним повысились.
Допустим, ввозится в Россию легковой автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. 31 декабря прошлого года коэффициент для него был 27,81. А сейчас, с 1 января — 33,37. Осталось умножить коэффициент на 20 тысяч рублей и приготовить кошелек. Но есть и нюанс — индексация не касается физических лиц, которые завозят машины с двигателем объемом до 3,0 л для личного пользования и пользуются льготными ставками утилизационного сбора. Перепродавать такую машину нельзя в течение 12 месяцев. Ну или заплатить утильсбор.