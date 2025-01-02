Список дорожных камер обновили на Дону

ГАИ Ростовской области обновили перечень камер, установленных на дорогах Дона. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Всего в списке более 300 адресов. Большинство из этих камер предназначены для фиксирования нарушителей, которые превышают скорость. Также в списке есть как стационарные, так и передвижные комплексы.
Напомним, в Ростове Новый год для 19-летнего водителя закончился несколькими административными статьями. Водитель прикрепил к авто фейерверк и запустил его с машины в центре города. Госавтоинспекции удалось найти нарушителя. В итоге его привлекли к административной ответственности.