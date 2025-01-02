«Следы хищника есть, собаки нет»: в исчезновении дворовой собаки обвиняют тигров-подростков в Приморье

В поселке Зарубино Приморского края предположительно были найдены следы большой кошки и кровавые сгустки рядом с ними. Мужчина, обнаруживший их, сообщил, что с его участка пропала собака, сидевшая на цепи. По размеру отпечатка лапы мужчина предположил, что на его участок пробрался тигр-подросток. «КП» обратилась за комментариями в охотнадзор.