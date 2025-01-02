«Следы хищника есть, собаки нет»: в исчезновении дворовой собаки обвиняют тигров-подростков в Приморье

В поселке Зарубино Приморского края предположительно были найдены следы большой кошки и кровавые сгустки рядом с ними. Мужчина, обнаруживший их, сообщил, что с его участка пропала собака, сидевшая на цепи. По размеру отпечатка лапы мужчина предположил, что на его участок пробрался тигр-подросток. «КП» обратилась за комментариями в охотнадзор.
Автор ролика утверждает, что обнаружил пропажу дворового пса и следы кошачьих 1 января. Он приехал на участок и обнаружил, что собаки нет, но есть чьи-то следы и кровь.
В охотнадзоре насчет происшествия нам ответили, что на данный момент точно сказать, какому животному принадлежат эти следы, специалисты не могут. Проводится проверка поступившей информации.
Ранее амурского тигра заметили на железнодорожной станции поселка Врангель. Эксперты сообщили «Комсомолке», что данная особь не несла никакой угрозы для человека.