В Новосибирске выставили на продажу бронированную «Волгу»

На специализированном автомобильном сайте в Новосибирске выставили на продажу «Волгу» с защитой от пуль за четверть миллиона.
Отечественный раритет, который был выпущен четверть века назад, имеет защиту четвертого класса. Стоит бронированный автомобиль также четверть миллиона рублей.
По словам автора объявления, пробег «Волги» составил 180 тысяч километров. При этом состояние машины — идеальное. Как утверждает владелец, автомобиль почти не тюнингован и продаётся с заводскими характеристиками.
Бронированная модель машины ГАЗ-3102 способна спасти от пуль калибра 7,62 мм, 9 мм и осколочного поражения ручными гранатами. Бронированные «Волги» использовались при экспедировании крупных сумм денег, а также перевозили высоких чиновников.
В представительской среде пик популярности этого автомобиля пришёлся на 1981−1995 годы. В начале 2000-х респектабельная «Волга» уходит на задний план, уступая место иномаркам.