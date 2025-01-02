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Важное изменение для живущих в общежитиях введено в Беларуси

В Беларуси вступили в силу изменения в положение об общежитиях.

Источник: Комсомольская правда

Изменения в положение об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии вступили в силу в Беларуси, пишет БелТА.

Они предусмотрены постановлением Совмина от 10 декабря 2024 года № 942.

Сообщается, что скорректировано постановление Совмина от 5 апреля 2013 года № 269.

Так, в новой редакции изложен пункт 54. Он определяет порядок возмещения убытков государственных организаций, связанных с содержанием общежитий и не возмещаемых платежами проживающих в них граждан.

Таким образом, убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений.

Информируют, что если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают. А также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.

Следует учесть, что когда нанимателями являются нетрудоспособные граждане (достигшие общеустановленного пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I и II группы), то убытки возмещаются местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов.

Сообщается, что расходы, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма оплачиваются из средств местных бюджетов.

Ранее мы писали, что зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей.

Тем временем штрафы за нарушение ПДД выросли в Беларуси с 1 января 2025 года. А ранее мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.

Кроме того, Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.

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