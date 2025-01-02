Важное изменение для живущих в общежитиях введено в Беларуси

Изменения в положение об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии вступили в силу в Беларуси, пишет БелТА.
Они предусмотрены постановлением Совмина от 10 декабря 2024 года № 942.
Сообщается, что скорректировано постановление Совмина от 5 апреля 2013 года № 269.
Так, в новой редакции изложен пункт 54. Он определяет порядок возмещения убытков государственных организаций, связанных с содержанием общежитий и не возмещаемых платежами проживающих в них граждан.
Таким образом, убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений.
Информируют, что если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают. А также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.
Следует учесть, что когда нанимателями являются нетрудоспособные граждане (достигшие общеустановленного пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I и II группы), то убытки возмещаются местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов.
Сообщается, что расходы, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма оплачиваются из средств местных бюджетов.
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