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Пять человек пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Гродно

В Гродно в лобовом столкновении пострадали пять человек.

Источник: Комсомольская правда

В первый день нового года в Гродно произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали пять человек, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

ДТП случилось вечером 1 января на улице Весенняя в Гродно. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Рено» двигался в сторону Нового моста.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сеат», за рулем которого был 26-летний водитель.

В результате четыре человека из минивэна, а также водитель «Рено», который находился в салоне один, были доставили в больницу.

«Выясняется и физическое состояние водителя “Рено”, — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

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