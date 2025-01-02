Житель Башкирии приехал с СВО и устроил сюрприз для маленького сына

— От всей души поздравляем семью Самиковых с этим замечательным событием и желаем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Новый год принесет еще больше радости, много счастливых моментов, а все папы в будущем году получат возможность быть рядом со своими детьми! — написали в соцсетях сотрудники администрации Кармаскалинского района Башкирии.