Житель Башкирии приехал с СВО и устроил сюрприз для маленького сына

Историю о новогоднем чуде в отдельно взятой семье рассказали накануне в администрации Кармаскалинского района Башкирии. Перед празднованием Нового 2025 года, домой в отпуск из зоны проведения специальной военной операции приехал житель деревни Сахаево. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он поздравил своего маленького сына Рамина.
Как сообщают в администрации района, папа Рамина приехал домой и привез с собой новогоднее настроение и подарки. Для парня же настоящим подарком стал приезд папы.
— От всей души поздравляем семью Самиковых с этим замечательным событием и желаем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Новый год принесет еще больше радости, много счастливых моментов, а все папы в будущем году получат возможность быть рядом со своими детьми! — написали в соцсетях сотрудники администрации Кармаскалинского района Башкирии.
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