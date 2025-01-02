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Житель Башкирии приехал с СВО и устроил сюрприз для маленького сына

В канун Нового года житель Башкирии приехал в отпуск с СВО и устроил сюрприз сыну.

Источник: Комсомольская правда

Историю о новогоднем чуде в отдельно взятой семье рассказали накануне в администрации Кармаскалинского района Башкирии. Перед празднованием Нового 2025 года, домой в отпуск из зоны проведения специальной военной операции приехал житель деревни Сахаево. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он поздравил своего маленького сына Рамина.

Как сообщают в администрации района, папа Рамина приехал домой и привез с собой новогоднее настроение и подарки. Для парня же настоящим подарком стал приезд папы.

— От всей души поздравляем семью Самиковых с этим замечательным событием и желаем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Новый год принесет еще больше радости, много счастливых моментов, а все папы в будущем году получат возможность быть рядом со своими детьми! — написали в соцсетях сотрудники администрации Кармаскалинского района Башкирии.

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