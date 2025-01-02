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Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили еще на сутки в Воронежской области

Также синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем 3 января.

Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 44% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду задержится в Воронежской области до утра 3 января. В связи с этим в регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.

Период предупреждения по ветру — до 6 утра 3 января. Местами его порывы будут достигать 15−18 м/с.

Кроме того, в пятницу ожидается потепление. В районах области от −2 до +3 градусов, а в Воронеже — около нуля. Местами по региону днем столбики термометров могут подниматься до +6 градусов.