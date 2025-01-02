Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили еще на сутки в Воронежской области

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду задержится в Воронежской области до утра 3 января. В связи с этим в регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.
Период предупреждения по ветру — до 6 утра 3 января. Местами его порывы будут достигать 15−18 м/с.
Кроме того, в пятницу ожидается потепление. В районах области от −2 до +3 градусов, а в Воронеже — около нуля. Местами по региону днем столбики термометров могут подниматься до +6 градусов.