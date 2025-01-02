Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году

2025 год — не високосный и состоит из 365 дней. Всего в этом году 246 рабочих, 106 выходных и 13 праздничных дней, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
На Новый год казахстанцы отдыхают с 1 по 4 января: 5 января (воскресенье) — рабочий день вместо 3 января (пятница).
Православное Рождество (7 января) в 2025 году выпадает на вторник, поэтому является выходным днем. Первый день Курбан-айта (отмечается по мусульманскому календарю) и 7 января (православное Рождество) — выходные дни по Трудовому кодексу РК. Отметим, если религиозный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то он не переносится на рабочий день.
В феврале праздничных дней нет.
Весна
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными по Закону «О праздниках в Республике Казахстан». Праздничные дни в Казахстане являются нерабочими. Напомним, если выходной день совпадает с праздничным, то выходным будет следующий после праздничного рабочий день.
На Международный женский день (8 марта) казахстанцы будут отдыхать три дня подряд с 8 по 10 марта, потому что в 2025 году этот праздник выпадает на субботу — выходной день переносится на понедельник (10 марта).
На Наурыз (21−23 марта) граждане РК будут отдыхать пять дней подряд с 21 по 25 марта (с пятницы по вторник), так как 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, поэтому переносятся на понедельник и вторник, соответственно.
В апреле праздничных дней нет.
На День единства народа Казахстана (1 мая) в 2024 году казахстанцы будут отдыхать один день, так как этот праздник приходится на четверг.
На День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая) граждане РК также будут отдыхать по одному дню, так как эти праздники выпадают на среду и пятницу, соответственно.
По Трудовому кодексу РК, для рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в первый день Курбан-айта и на православное Рождество (7 января) правительство вправе переносить выходные на другие рабочие дни.
Лето
Первый день Курбан-айта в 2025 году приходится на пятницу, 6 июня. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд с 6 по 8 июня. Отметим, точные даты мусульманских праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.
На День столицы (6 июля) граждане РК будут отдыхать три дня подряд с 5 по 7 июля, так как этот праздник выпадает на выходной день (воскресенье) и переносится на понедельник, 7 июля.
День Конституции (30 августа) в этом году приходится на выходной день (субботу), поэтому переносится на понедельник, 1 сентября. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд с 30 августа по 1 сентября.
Осень
На День республики (25 октября) в 2024 году граждане РК будут отдыхать три дня подряд с 25 по 27 октября, так как этот праздник выпадает на выходной день (субботу) и переносится на понедельник, 27 октября. В 2022 году День республики получил статус национального праздника. День республики ранее праздновался в Казахстане 25 октября, но дата была исключена из перечня праздников в 2009 году. Напомним, 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
В ноябре праздничных дней нет.
Зима
На День независимости (16 декабря) казахстанцы будут отдыхать один день, так как в этом году праздник выпадает на вторник. До 2022 года День независимости был национальным праздником. В настоящее время он является государственным праздником, поэтому отмечается один день — 16 декабря.
Напомним, в 2022 году День первого президента (1 декабря) был исключен из числа государственных праздников.
Справочно. По Закону «О праздниках в Республике Казахстан»:
Национальные праздники — праздники, установленные в РК в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Единственный национальный праздник в Казахстане — День республики (25 октября).
Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами РК. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Государственные праздники РК, которые отмечаются зимой: День независимости (16 декабря) и Новый год (1−2 января). Весной — Международный женский день (8 марта), Наурыз мейрамы (21−23 марта), День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая). Летом — День столицы (6 июля) и День Конституции РК (30 августа).