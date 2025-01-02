Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году

На День республики (25 октября) в 2024 году граждане РК будут отдыхать три дня подряд с 25 по 27 октября, так как этот праздник выпадает на выходной день (субботу) и переносится на понедельник, 27 октября. В 2022 году День республики получил статус национального праздника. День республики ранее праздновался в Казахстане 25 октября, но дата была исключена из перечня праздников в 2009 году. Напомним, 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.