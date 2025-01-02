Энергетики в Таганроге заменили более 30 км воздушных линий

По ее словам, энергетики в 2024 году провели техническое обслуживание и капитально отремонтировали ключевые объекты электросетевого хозяйства. Так, работы велись на 3,6 км кабельных линий 6−10 кВ, на 33 трансформаторных подстанциях, которые находятся в промышленном и центральном районах Таганрога, также на 1,45 км кабельных линий 0,4 кВ. А еще на 30,55 км воздушных линий, где неизолированный провод поменяли на современный самонесущий изолированный провод.