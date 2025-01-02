В Феодосии обещают завершить ремонт дачи Стамболи до конца 2025

В Крыму планируют дачу табачного фабриканта Иосифа Стамболи в Феодосии отремонтировать до конца 2025 года.
В региональном министерстве культуры сообщили, что новый подрядчик завершит реставрацию красивейшего исторического здания за 122,7 миллионов рублей.
На воротах дачи уже несколько лет висит замок.
Ведь изначально ремонт уникального здания начала XX века хотели завершить до конца 2022 года, но сроки неоднократно переносились.
Такая уж судьба практически всех реставраций и ремонтов в республике. Редчайшие случаи, когда объекты сдаются в срок и с хорошим качеством.
В Симферополе есть вопросы по таким обновленным объектам, как площадь имени Владимира Ленина, караимская кенасса. Притчей во языцех стали набережная Терешковой в Евпатории, Ханский дворец в Бахчисарае.
Смутная судьба и у набережной Коктебеля, которую развалили до основания, но непонятно, когда построят. Список можно продолжить.