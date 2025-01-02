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Порядок обращения за назначением пенсии упростили в Беларуси

В Беларуси упростили порядок обращения за назначением пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В Министерства труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 января упрощен порядок обращения за назначением пенсии, пишет БелТА.

Ранее заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее. Проще говоря, в день достижения человеком пенсионного возраста.

Но процедуру упростили. Теперь с заявлением можно обратиться как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.

Уточняется, что изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца.

Тем временем Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.

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