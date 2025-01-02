С 6 января изменится стоимость пользования Восточным выездом из Уфы

Как сообщает министерство транспорта Башкирии, с 6 января 2025 года в Уфе изменится плата за проезд по Восточному выезду. Напомним, движение по тоннелю, который находился в законсервированном недостроенном состоянии около 20 лет, запустили 21 марта 2024 года.
С 6 января 2025 года власти отменяют скидки на проезд по Восточному выезду в ночное время. Всего будут действовать четыре категории тарифов на проезд. Первой категорией предусмотрена плата в 150 рублей, если водитель не пользуется транспондером. Вторая категория — 250 рублей, третья и четвертая — 300 рублей.
Как отметили в Минтрансе Башкирии, что при пользовании Восточным выездом в республике действует большое количество различных льгот на оплату проезда.