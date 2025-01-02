Мощный ветер сносит с ног жителей Волгограда

В Волгограде потеплело до +7 градусов, но на улице очень некомфортно: волгоградцев просто сносит с ног сильный ветер и вырывает окна в квартирах. Его порывы 2 января достигли уже 17,9 метров в секунду. Такая ветреная погода сохранится, по прогнозу волгоградского ЦГМС, еще три дня. ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало советы горожанам в связи с усилением ветровой нагрузки.
Спасатели рекомендуют волгоградцам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, быть осторожными за рулем и учитывать боковой ветер, не оставлять детей без присмотра.
2 и 3 января в Волгограде сохранится теплая и очень ветреная погода, 4 и 5 января обещают дождь и мокрый снег. К 5 января дневная температура в Волгограде снова уйдет в минус.