Мощный ветер сносит с ног жителей Волгограда

В Волгограде потеплело до +7 градусов, но на улице очень некомфортно: волгоградцев просто сносит с ног сильный ветер и вырывает окна в квартирах. Его порывы 2 января достигли уже 17,9 метров в секунду. Такая ветреная погода сохранится, по прогнозу волгоградского ЦГМС, еще три дня. ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало советы горожанам в связи с усилением ветровой нагрузки.