Чёртова дюжина мостов и не самые популярные дороги: где в Калининградской области в 2025 появится новый асфальт

В Калининградской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируют отремонтировать 13 мостов на дорогах регионального значения. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.
До конца 2025-го приведут в порядок участки дорог: Ушаково — Светлое, Садовое — Красноярское — Маяковское, Пирогово — Рожково, Липовка — Каштаново — Громово. К октябрю отремонтируют два участка дороги Шатрово — Логвино — Кремнёво, отрезок трасс Ульяново — Маёвка — Высокое, Зорино — Красное и Славск — Гастеллово. Всего в планах на обновление 26 дорожных объектов.
Власти Калининграда ищут компанию, которая капитально отремонтирует улицу Железняка.