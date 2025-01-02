На улицы Ростова в 2025 году выйдут новые коммунальные машины

В этом году на улицы Ростова выйдут новые коммунальные машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По его словам, в конце прошлого года город закупил 34 единицы техники. Из них пять вакуумно-подметальных машин, четыре мини-погрузчика и 25 комбинированных дорожных машин.
Новая техника предназначена для уборки Ростова как в холодное время года, так и в теплое.
— С их помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, дорожек, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег, — отметил Алексей Логвиненко.