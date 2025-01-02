МЧС Беларуси предупредило о факторах опасности при сильном ветре 2 января

Об опасности сильного ветра 2 января предупредили в МЧС Беларуси.
В четверг 2 января на большей части республики ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, утром местами 21−24 м/с.
Важно учесть факторы опасности, которые возникают при сильном ветре.
В МЧС предупредили, что может произойти повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Кроме того, надо быть готовыми к повреждению (обрушению) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падению деревьев.
Ранее мы писали про прогноз погоды на 2−4 января. Ожидается снег, а морозы 4 января напомнят, что на дворе январь.
А вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».
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