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Небо Омска в первый день 2025 года озарило полярное сияние

Из-за необычно сильного магнитного поля, вызванного вспышками на Солнце, омичи смогли стать свидетелями необычного природного явления.

Источник: Комсомольская правда

Омичи накануне стали свидетелями невероятного зрелища — полярного сияния. Это редкое природное явление было вызвано недавними вспышками на Солнце и стало настоящим подарком к празднику для горожан. "Сейчас по Омской области наблюдаются хорошо заметные полярные сияния!

Началась сильная геомагнитная буря класса G3, поскольку Земля проходит через след коронального выброса массы", — прокомментировал необычное для Омска явление директор планетария Владимир Крупко.

«Есть примета как год встретишь, так и проведешь. А сегодня год встретили с яркими сияниями, надеюсь так пойдет и дальше. С Новым годом! С новыми небесными шоу!»Сегодня год встретили с яркими сияниями, надеюсь так пойдет и дальше. С Новым годом! С новыми небесными шоу!", — поделилась своими эмоциями автор фото омичка Милена Пономарева.