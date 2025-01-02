Небо Омска в первый день 2025 года озарило полярное сияние

Омичи накануне стали свидетелями невероятного зрелища — полярного сияния. Это редкое природное явление было вызвано недавними вспышками на Солнце и стало настоящим подарком к празднику для горожан. "Сейчас по Омской области наблюдаются хорошо заметные полярные сияния!
Началась сильная геомагнитная буря класса G3, поскольку Земля проходит через след коронального выброса массы", — прокомментировал необычное для Омска явление директор планетария Владимир Крупко.
«Есть примета как год встретишь, так и проведешь. А сегодня год встретили с яркими сияниями, надеюсь так пойдет и дальше. С Новым годом! С новыми небесными шоу!»Сегодня год встретили с яркими сияниями, надеюсь так пойдет и дальше. С Новым годом! С новыми небесными шоу!", — поделилась своими эмоциями автор фото омичка Милена Пономарева.