В Башкирии до вечера 3 января ожидается снегопад и метель

Как передает со ссылкой на Башгидрометцентр МЧС по Башкирии, в ближайшие сутки в республике прогнозируется ухудшение погоды. С вечера 2 и до вечера 3 января, в регионе пройдут снегопады и метели.
По данным метеорологов, в Башкирии прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Осадки вс виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. В южных районах днем без осадков.
В отдельных районах республики ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, снежные заносы, гололедица и снежный накат на дорогах. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Местами будут порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0, −5, днем потеплеет до +3, −2.
На дорогах Башкирии прогнозируется ухудшение видимости при метели до 500 метров и менее.
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