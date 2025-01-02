Семью спасли на пожаре в Быхове новогодним вечером 1 января

В многоквартирном доме белорусского города Быхов произошел пожар, в результате которого была спасена семья, сообщили в МЧС Беларуси.
1 января в 20.00 местные жители сообщили спасателям о пожаре на улице Гришина в Быхове. Выяснилось, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасатели в коридоре обнаружили хозяина квартиры (1953 г.р). и его жену (1948 г. р.). Они находились в бессознательном состоянии.
Работники МЧС вынесли пострадавших на свежий воздух и передали медикам. Супругов госпитализировали.
«Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина», — рассказали в МЧС.
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