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МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках

В Свердловскую область придет непогода.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 3 января ожидается непогода. Об этом жителей Среднего Урала предупреждает главное управление МЧС по региону.

— 3 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду и сильный снег, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

В ГУ МЧС по области жителям региона напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Свердловчанам советуют отказаться от поездок на автомобиле. Если это невозможно, стоит сохранять предельную внимательность за рулем, особенно в условиях плохой видимости. Рекомендуется строить маршрут по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности автомобиля или очень плохой видимости требуется остановиться на обочине, включив аварийную сигнализацию, и ждать помощи.

Пешеходам советуют держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП и деревьев. Ветер может сорвать кровлю и стекло, частицы которых представляют опасность. Особенно высока угроза рядом со строящимися и ремонтируемыми зданиями.