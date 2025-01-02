МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках

В ГУ МЧС по области жителям региона напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Свердловчанам советуют отказаться от поездок на автомобиле. Если это невозможно, стоит сохранять предельную внимательность за рулем, особенно в условиях плохой видимости. Рекомендуется строить маршрут по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности автомобиля или очень плохой видимости требуется остановиться на обочине, включив аварийную сигнализацию, и ждать помощи.