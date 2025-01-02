Санавиация Башкирии перевезла за 2024 год 158 пациентов

Как рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, за 2024 год санитарная авиация совершила 158 вылетов и 2210 выездов.
Глава республиканского Минздрава подчеркнул, что в Башкирии круглосуточно дежурят торакальный хирург, нейрохирург, сосудистый хирург, хирург, реаниматолог, акушер-гинеколог, эндоскопист, уролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, гематолог и нефролог.
— К выполнению заданий при необходимости привлекаются челюстно-лицевые хирурги и токсикологи, комбустиологи и инфекционисты, — написал Айрат Рахматуллин.
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