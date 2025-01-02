Жительница Красноярска получила в подарок собаку-поводыря

У девушки плохое зрение, поэтому она сделала заявку в учебно-кинологический центр «Собаки-помощницы», который находится в Балашихе (Московская область). Раньше, признается горожанка, у нее никогда не было пса. Девушка боялась, что с четвероногим она не подружится, однако все вышло совсем наоборот.