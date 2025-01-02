Жительница Красноярска получила в подарок собаку-поводыря

Жительница Красноярска Мария Оркуша получила в подарок собаку-поводыря по кличке Дина. Историей девушки с инвалидностью поделились наши коллеги с сайта sibnovosti.ru.
У девушки плохое зрение, поэтому она сделала заявку в учебно-кинологический центр «Собаки-помощницы», который находится в Балашихе (Московская область). Раньше, признается горожанка, у нее никогда не было пса. Девушка боялась, что с четвероногим она не подружится, однако все вышло совсем наоборот.
— Когда тренер вывела Дину, я сразу поняла, что мы с ней друг для друга созданы. Счастливы были обе. Она пришла сразу. Стала знакомиться, брала лакомства, — говорит красноярка.
По словам Марии, теперь она «живет свою же, но уже совсем другую жизнь». Сейчас в ней есть место не только походам в магазин, но и прогулкам с подружками.
Специалисты кинологического центра рассказывают, что на обучение мохнатых поводырей уходит минимум полтора года. Всего на подготовку одной собаки-помощника уходит более двух миллионов рублей.
В 2025 году таких четвероногих друзей бесплатно получат около двадцати человек из разных регионов страны.