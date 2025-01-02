Белоруска Виктория Азаренко завершила выступления в Брисбене, проиграв Бузковой

20-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко проиграла в третьем круге турнира WTA-500 в австралийском Брисбене 44-й ракетке Мари Бузковой из Чехии со счетом 4:6, 4:6.
Несмотря на то, что матч завершился в двух сетах, он продолжался долгих два часа.
Виктория с самого начала поединка испытывала проблемы со здоровьем, ее беспокоили боли в ноге.
Бузковой удалось выиграть матч, хотя она сделала большое количество двойных ошибок — 13 против 7 у Азаренко.
При этом чешка 6 раз брала подачу белоруски, а Виктория сделала 4 брейка.
В следующем круге Бузкова встретится с победительницей встречи Арина Соболенко — Юлия Путинцева.
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