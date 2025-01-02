Мэр Челябинска поручил усилить расчистку тротуаров и остановок от снега

«Остались у меня вопросы к остановочным комплексам и тротуарам — там явно не хватает ручного труда. По улицам Чичерина, Молодогвардейцев, Мамина, Цвиллинга, Конструктора Духова уже сегодня нужно усилить присутствие рабочих для расчистки пешеходных дорожек и остановок», — написал Алексей Лошкин.