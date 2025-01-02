Мэр Челябинска поручил усилить расчистку тротуаров и остановок от снега

Мэр Алексей Лошкин проверил, как подрядчики убирают город после снегопада. Он поручил усилить работу по расчистке тротуаров и остановок. Об этом глава Челябинска сообщил в своём Telegram-канале.
«Остались у меня вопросы к остановочным комплексам и тротуарам — там явно не хватает ручного труда. По улицам Чичерина, Молодогвардейцев, Мамина, Цвиллинга, Конструктора Духова уже сегодня нужно усилить присутствие рабочих для расчистки пешеходных дорожек и остановок», — написал Алексей Лошкин.
Также глава города обратил внимание на состояние контейнерных площадок и отметил, что иногда мусор вывозят только из баков, при этом он остаётся лежать рядом с контейнерами. Мэр поручил главам районов проконтролировать уборку проблемных площадок.
Лошкин добавил, что в настоящее время все ёлочные базары в Челябинске убраны. Часть непроданных деревьев передали в городской зоопарк, остальные отправили на утилизацию. Отметим, что ранее жители микрорайона Чурилово пожаловались на ёлки, сваленные на пустыре.