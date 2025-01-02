Первый в России беспилотный трамвай проехал более 2800 километров по столице

Свыше 2800 километров проехал по Москве первый в России беспилотный трамвай. Он начал курсировать по улицам столицы более семи месяцев назад. Инновационный транспорт ездит по специальному графику по трассе маршрута № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно.
«В мае 2024 года Сергей Собянин объявил о начале испытаний в городе первого в России беспилотного трамвая. В ушедшем году успешно завершился первый и начался второй этап запуска. За время испытаний инновационный транспорт проехал по городу более 2800 километров. Беспилотный трамвай работает на основе технологий искусственного интеллекта, которые позволяют в реальном времени анализировать ситуацию на дорогах и прогнозировать будущие маневры различных объектов. Это уникальная для Европы разработка, которая принадлежит Правительству Москвы. Планируем, что уже в конце этого года запустим трамвай в полностью беспилотном режиме для регулярных поездок с пассажирами на маршруте», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В течение 2024 года подготовили городскую инфраструктуру: на нужных объектах разместили специальное оборудование для взаимодействия трамвая с окружающим пространством. Кроме того, создали новую систему предотвращения юза, которая помогает колесам не проскальзывать на месте во время осадков. Доработка системы управления движением позволила обеспечить точность и плавность хода машины.
Чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, на этапе испытаний водитель в кабине дополнительно контролирует действия трамвая, а аналитики в салоне наблюдают за работой систем.