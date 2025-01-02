46-летняя женщина погибла в смертельном ДТП в Полоцком районе 2 января

Утром 2 января в Полоцком районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла водитель автомобиля Ford, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
ДТП случилось 2 января в 8.10 на 7-м километре автодороги «Подъезд к г. Новополоцку № 3 от автодороги Р-14».
«По предварительной информации, 46-летняя водитель автомобиля Ford выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Geely Atlas, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota и Volvo», — рассказали подробности в УВД.
Там также сообщили, что «в результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, водитель Ford от полученных травм скончалась на месте аварии».
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