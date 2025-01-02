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Проезд в общественном транспорте Новошахтинска подорожал на десять рублей

Из-за инфляции в Новошахтинске подорожал проезд в общественном транспорте.
Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске со среды, 1 января, подорожал проезд в общественном транспорте. Об этом местных жителей предупредили в телеграм-канале городской администрации.

Теперь одна поездка в автобусе или маршрутке будет стоить 40 рублей вместо 30 рублей.

Как уточнили в городской администрации, цена повысилась из-за роста инфляции.

— Последний раз тариф на перевозку пассажиров в Новошахтинске поднимался в 2022 году, — отметили в администрации.

Напомним, с первого января в Ростове изменился тариф на эвакуацию автомобилей. Сейчас цена на него составляет 3860 рублей. И это на 211 рублей больше, чем годом ранее.