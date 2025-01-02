Проезд в общественном транспорте Новошахтинска подорожал на десять рублей

В Новошахтинске со среды, 1 января, подорожал проезд в общественном транспорте. Об этом местных жителей предупредили в телеграм-канале городской администрации.
Теперь одна поездка в автобусе или маршрутке будет стоить 40 рублей вместо 30 рублей.
Как уточнили в городской администрации, цена повысилась из-за роста инфляции.
— Последний раз тариф на перевозку пассажиров в Новошахтинске поднимался в 2022 году, — отметили в администрации.
Напомним, с первого января в Ростове изменился тариф на эвакуацию автомобилей. Сейчас цена на него составляет 3860 рублей. И это на 211 рублей больше, чем годом ранее.