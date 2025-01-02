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После декабрьского потепления в Петербург вернулась зима

До 7—8 января в Северной столице ожидаются умеренные холода.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов утверждает, что до конца текущей недели и вплоть до 8 января в городе будет стоять слабоморозная погода. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Температура воздуха на фоне слабоморозной погоды будет колебаться от −2 до −7 градусов. Однако в отдельные ночи петербуржцев будет ждать понижение столбиков термометра до −10 градусов.

В ближайшие 7 дней регион станет перевалочным пунктом для серии небольших циклонов, в связи с чем в Петербурге и Ленобласти будет преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Солнце, вероятно, выглянет только в субботу. Конец недели отметится новым небольшим циклоном и выпадением снега.

Выход активного циклона, который снова изменит нам погоду, ожидается к 7 января. Там будет много снега, усиление ветра и очередная оттепель, пока все к этому идет, но последим за ним ещё.

Александр Колесов
синоптик

Как мы писали ранее, сегодня, 2 января, в Северной столице ожидается незначительное похолодание с температурой воздуха до −5 градусов.