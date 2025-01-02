Путин назвал хореографа Григоровича гордостью русского балета

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите теплые поздравления с днем рождения. Вас по праву считают гордостью русского балета, человеком, олицетворяющим целую эпоху в истории отечественной и мировой хореографии», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал Григоровичу здоровья и благополучия, а также поздравил с новогодними праздниками.
Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Был учеником Бориса Шаврова и Алексея Писарева. В 1961-м стал хореографом Театра оперы и балета Ленинграда, в 1964-м его пригласили в московский Большой театр.
Постановки хореографа давались на сцене Москвы свыше 3 тыс. раз, рекордсменом остается «Щелкунчик». Балетмейстера приглашали для постановки в 20 стран мира.