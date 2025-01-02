В Иркутске круглосуточно убирают снег с улиц

Очищаются проезжая часть, тротуары, остановки, лестницы и мосты. Работы будут вести каждый день во время праздничных выходных. С 30 декабря на улицы вышли 150 человек и 58 единиц техники, в том числе погрузчики, бобкеты, КамАЗы, тракторы со щетками, самосвалы. Работы ведутся вручную и с помощью техники. Дорожки и тротуары посыпают противогололедным материалом.