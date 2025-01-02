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В Иркутске круглосуточно убирают снег с улиц

Несмотря на праздники, в Иркутске ведётся круглосуточная уборка снега с улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Источник: Мэрия Иркутска

Несмотря на праздники, в Иркутске ведётся круглосуточная уборка снега с улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Очищаются проезжая часть, тротуары, остановки, лестницы и мосты. Работы будут вести каждый день во время праздничных выходных. С 30 декабря на улицы вышли 150 человек и 58 единиц техники, в том числе погрузчики, бобкеты, КамАЗы, тракторы со щетками, самосвалы. Работы ведутся вручную и с помощью техники. Дорожки и тротуары посыпают противогололедным материалом.

Водителей просят не оставлять на обочинах дорог припаркованные автомобили.