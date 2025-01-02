Страховые пенсии омских пенсионеров проиндексированы на 7,3%

В Омской области страховые пенсии индексированы на 7,3%. Повышение коснулось 509 399 неработающих и работающих пенсионеров.
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости в России вырос на 1,9 тыс. рублей до 24,5 тыс. рублей. Также проиндексированы страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Особенностью индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров, которые получили повышение на сумму индексации с учетом всех предыдущих перерасчетов. Средний размер их пенсии по старости составил около 20,9 тыс. рублей.
Помимо пенсий, на 7,3% были увеличены стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (до 142,76 рублей) и фиксированная выплата к страховой пенсии (до 8 728,73 рублей).
Часть омских пенсионеров уже получили проиндексированную пенсию за январь досрочно в связи с новогодними праздниками. Выплата через почту будет осуществляться с 3 по 25 января.
Если инфляция по итогам 2024 года превысит 7,3%, правительство имеет право дополнительно повысить размер страховой пенсии.